Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’aveu de Camavinga sur ses débuts tonitruants !

Publié le 16 septembre 2021 à 9h00 par Th.B.

Eduardo Camavinga (18 ans) s’est une nouvelle fois illustré sous la tunique merengue mercredi en délivrant la passe décisive à Rodrygo Goes pour le but vainqueur face à l’Inter en Ligue des champions (1-0). L’occasion pour le Français d’évoquer ses grands débuts avec le Real Madrid.

Lors du deadline day du mercato estival, le Real Madrid n’a pas pu mettre la main sur sa priorité, à savoir Kylian Mbappé, mais a finalement recruté un autre grand espoir du football français en la personne d’Eduardo Camavinga. Et du haut de ses 18 ans, l’ex-milieu de terrain du Stade Rennais fait déjà forte impression au Real Madrid. En l’espace d’une rencontre de Liga et une autre de Ligue des champions au cours desquelles il est à chaque fois entré en jeu, l’international français a inscrit un but en championnat et délivré une passe décisive pour le but salvateur de Rodrygo Goes en C1 face à l’Inter mercredi (1-0).

«On m’a déjà dit que j’avais une bonne étoile»