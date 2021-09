Foot - PSG

PSG - Malaise : Keylor Navas interpelle ses coéquipiers…

Publié le 16 septembre 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Visiblement frustré par la prestation livrée par le PSG mercredi soir à Bruges, Keylor Navas a clairement annoncé que son équipe avait des axes à améliorer dans le jeu.

Forcément attendu au tournant cette saison en Ligue des Champions après son mercato estival très agité et marqué par l’arrivée de plusieurs stars dont Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi, le PSG a pourtant patiné d’entrée mercredi soir sur le terrain du FC Bruges (1-1). Un match durant lequel les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas affiché leur meilleur visage, surtout sur le plan offensif, et Keylor Navas est le premier à tirer la sonnette d’alarme au micro de PSG TV.

« Nous devons tous améliorer des choses »