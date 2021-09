Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur Mauricio Pochettino...

Publié le 18 septembre 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino avait annoncé qu'il voulait du temps avant qu'on ne juge son bilan, le début de saison du PSG ne plaide pas en sa faveur.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a dû mal à poser sa patte sur le jeu parisien. Quelques temps après son arrivée, le technicien argentin annonçait d'ailleurs qu'il espérait qu'on attendrait pour juger son travail compte tenu du fait qu'il n'est jamais facile de reprendre un club en cours de saison. Mais comme le souligne Stéphane Bitton, le début de saison, et notamment le nul contre Bruges, ne plaident pas en sa faveur.

«La pression est déjà immense sur les épaules de l’entraineur du PSG»