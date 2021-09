Foot - PSG

PSG : Avec Mbappé, Neymar et Messi, Pochettino a du pain sur la planche…

Publié le 17 septembre 2021 à 6h45 par Th.B.

La première des trois stars offensives du PSG n’a pas été étincelante. Pour Antonio Conte, Mauricio Pochettino devra trouver la recette pour qu’un équilibre soit créer afin de servir Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Depuis le recrutement de Lionel Messi le 10 août dernier, le PSG n’avait jamais pu aligner sur une même pelouse Kylian Mbappé, Neymar et le sextuple Ballon d’or en raison de la forme de chacun et de la trêve internationale. Mercredi soir, pour l’entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des champions à Bruges (1-1), le PSG a pu titulariser ses trois stars offensives ensemble. Et inutile de rappeler que tout n’a pas été étincelant jusqu’à la blessure de Kylian Mbappé et sa sortie à la 50ème minute de jeu. Le trio d’attaque a été sujet de critiques en Europe et particulièrement par l’ancien Ballon d’or Michael Owen. Pour Antonio Conte, sans club depuis son départ de l’Inter à la fin de la saison dernière, Mauricio Pochettino aura la lourde tâche de trouver un équilibre.

« Pochettino devra trouver un système de jeu qui garantisse un minimum de sécurité »