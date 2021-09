Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 17h15 par B.C.

Sorti sur blessure ce mercredi face au Club Bruges (1-1), Kylian Mbappé serait fixé sur la nature de sa blessure.

La première du trio Messi-Neymar-Mbappé n’a pas réellement convaincu. Ce mardi, le PSG a concédé le nul sur la pelouse du Club Bruges (1-1) pour son entrée en lice en Ligue des champions. Une très mauvaise opération pour l’écurie parisienne, qui s’apprête désormais à retrouver Manchester City et Leipzig, mais un autre coup dur est venu frapper Mauricio Pochettino. En effet, Kylian Mbappé a dû quitter ses coéquipiers avant l’heure de jeu en raison d’une blessure au pied gauche. Si l’hypothèse d’une blessure à la cheville a été avancée dans un premier temps, le diagnostic a évolué depuis.

Mbappé touché au gros orteil