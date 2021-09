Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino est fixé pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 septembre 2021 à 9h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est sorti sur blessure ce mercredi contre le Club Brugge, la nature de sa blessure commencerait déjà à être connue.

Rien ne s’est passé comme prévu pour le PSG à l’occasion de son entrée en lice en Ligue des champions. Opposé au Club Brugge, l’écurie parisienne a concédé un match nul (1-1) et a en plus perdu Kylian Mbappé sur blessure. L’attaquant français, le seul du trio offensif à s’être montré en évidence, est en effet sorti à la 51e minute de jeu. Et si l’hypothèse d’une blessure à la cheville a dans un premier temps été avancée, il n’en serait finalement rien.

Un gros coup sur le pied gauche pour Kylian Mbappé