PSG - Malaise : Les vérités de Leonardo sur Sergio Ramos !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h45 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Sergio Ramos s'est engagé en faveur du PSG. Mais contrairement à toutes les autres recrues estivales de Leonardo, l'ancien capitaine du Real Madrid n'a toujours pas joué la moindre minute sous les couleurs rouge et bleu en raison de pépins physiques. Malgré tout, le directeur sportif du PSG n'est pas du tout inquiet, comme il l'a expliqué lui-même.

Alors qu'il n'a pas réussi à trouver un accord contractuel avec le Real Madrid pour prolonger, Sergio Ramos a signé librement et gratuitement au PSG cet été. Toutefois, l'ancien capitaine merengue n'a toujours pas été utilisé par Mauricio Pochettino, et ce, à cause de blessures. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à rassurer sur la situation de Sergio Ramos : « Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement » , a confié le coach du PSG il y a quelques jours. Et du côté de Leonardo, le son de cloche est le même.

«Il a signé un contrat de 2 ans, on a le temps»