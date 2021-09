Foot - PSG

EXCLU - Jérôme Rothen : «Messi ne suffit pas à faire du PSG le favori en Ligue des Champions»

Publié le 15 septembre 2021 à 20h50 par Arthur Montagne

Alors que le PSG va faire ses grands débuts en Ligue des Champions contre Bruges ce mercredi, Jérôme Rothen se prononce pour le10sport.com sur les ambitions parisiennes, notamment avec l'arrivée de Lionel Messi.

C'est le moment que toute l'Europe attend. Le PSG va enfin aligner son trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Et cela coïncide avec les débuts du club de la capitale en Ligue des Champions qui entame son parcours européen sur la pelouse de Bruges, avec le statut de grand favori. En effet, avec son recrutement XXL qui a vu débarquer Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes, le PSG fait figure d'épouvantail aux yeux de l'Europe. Finaliste et demi-finaliste des deux dernières éditions de la C1, le club de la capitale sera très attendu cette saison, notamment avec l'arrivée de Lionel Messi qui pourrait être le chaînon manquant pour enfin faire passer un dernier cap au PSG. Malgré tout, Jérôme Rothen estime que l'arrivée de la Pulga n'est pas encore suffisante pour faire du club parisien le principal prétendant à la victoire finale.

«Ce n'est pas le favori numéro 1»