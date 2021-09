Foot - PSG

PSG - Rothen : «Avoir un Ramos à 60%, je ne vois pas l'intérêt»

Publié le 15 septembre 2021 à 16h47 par Arthur Montagne mis à jour le 15 septembre 2021 à 16h48

Pour le10sport.com, Jérôme Rothen s'est prononcé sur la situation de Sergio Ramos qui n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Et l'ancien numéro 25 du PSG ne cache pas son inquiétude concernant le défenseur espagnol.

Cet été, le PSG a décidé de frapper très fort pour se renforcer avec notamment le recrutement de Sergio Ramos. Cependant, les débuts du défenseur espagnol se font toujours attendre. Arrivé blessé, l'ancien capitaine du Real Madrid a suivi un programme de reprise particulier avant de rechuter avec une doubleur au mollet qui retarde encore ses débuts. Il y a quelques jours, le PSG faisait un point par le biais d'un communiqué expliquant que « dans son processus de reconditionnement physique, une gêne au mollet est apparue la semaine dernière et qui a nécessité une adaptation de sa charge de travail. Il reprendra à partir de la semaine prochaine sa préparation individuelle sur le terrain . » Par conséquent, il va encore falloir attendre quelques matches avant de voir Sergio Ramos porter le maillot du PSG. Une situation qui ne semble pas préoccuper Mauricio Pochettino. « Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Des propos qui ne rassurent pas Jérôme Rothen. Contacté par le10sport.com , le consultant RMC affiche ses doutes.

«Le joueur qui a un rôle important dans un vestiaire, si sur le terrain il n'est pas bon, tu ne l'écoutes pas»