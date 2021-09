Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi reçoit un terrible message sur son choix !

Publié le 15 septembre 2021 à 23h45 par A.D.

Alors qu'il était en grande difficulté du côté de l'Inter, Mauro Icardi a décidé de répondre favorablement à l'appel du PSG. Ancien de la maison nerazzurra, Diego Milito regrette le choix de son compatriote argentin.

Avec l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi et des investisseurs qataris, le PSG s'est mis à rêver plus grand, beaucoup plus grand. Et alors qu'il a réussi à convaincre de grandes stars - telles que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi - le club de la capitale version QSI a également essuyé quelques échecs sur le marché. En effet, comme l'a révélé Diego Milito, il a préféré recaler le PSG en janvier 2012 pour rester à l'Inter. « Si je n'ai jamais eu le regret de ne pas avoir signé au Real Madrid ? J'ai été proche de le faire, comme j'ai été proche ensuite de rejoindre le PSG. Mais l'Inter était un choix de vie. J'étais au top, heureux. San Siro est ma maison » , a avoué l'ex-buteur argentin à la Gazzetta dello Sport .

«Je n'ai pas aimé comment Icardi est parti de l'Inter»