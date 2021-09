Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Rémy Cabella sur son départ !

Publié le 15 septembre 2021 à 22h30 par D.M.

Aujourd'hui à Krasnodar, Rémy Cabella n'a pas oublié son passage à l'ASSE. Le joueur de 31 ans est revenu sur son aventure stéphanoise et notamment sur son départ.

Rémy Cabella n’est resté que deux ans à l’ASSE, mais est resté très attaché au club stéphanois. Le joueur de 31 ans évoque régulièrement son passage chez les Verts et notamment sa fierté d’avoir pu porter le maillot stéphanois. A Krasnodar depuis 2019, l’international français est revenu sur son passage à l’ASSE. Cabella a notamment évoqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club du Forez, mais aussi sur les raisons de son départ.

« Je n’étais plus épanoui »