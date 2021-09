Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'est fait recaler par un gros buteur !

Publié le 15 septembre 2021 à 14h15 par A.M.

Interrogé sur les choix durant sa carrière, Diego Milito a reconnu qu'il aurait pu rejoindre le PSG, mais qu'il ne souhaitait pas quitter l'Inter Milan.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension en passant sous pavillon qatari. En effet, QSI a racheté le club de la capitale et a nommé Leonardo directeur sportif pour lancer son nouveau projet. Et le dirigeant brésilien n'a pas chômé en renforçant massivement l'effectif d'Antoine Kombouaré alors entraîneur. Toutefois, c'est lors du premier mercato d'hiver de l'ère QSI que le PSG frappe fort en recrutant Alex, mais surtout Maxwell et Thiago Motta, qui resteront des cadres du club de la capitale pendant plusieurs saisons. Mais alors que Kevin Gameiro et Guillaume Hoarau sont les avant-centres du PSG, Leonardo veut attirer un grand buteur pour satisfaire Carlo Ancelotti, nommé entraîneur en janvier 2012.

Milito confirme avoir refusé le PSG