Mercato - Real Madrid : Ancelotti reçoit un message fort pour cette pépite !

Publié le 15 septembre 2021 à 13h10 par D.M.

Entraîneur de Fulham, Marco Silva s'est prononcé sur l'avenir de Fabio Carvalho, âgé seulement de 19 ans et annoncé dans le viseur du Real Madrid.

Le dossier Kylian Mbappé n’est pas le seul ouvert sur le bureau de Florentino Perez. A en croire la presse anglaise, le Real Madrid surveillerait la situation d’un jeune joueur de Championship. Selon les informations du Daily Mail, le club espagnol aurait coché le nom de Fabio Carvalho, âgé seulement de 19 ans et sous contrat avec Fulham. Présent en conférence de presse, son entraîneur, Marco Silva a évoqué l’intérêt du Real Madrid pour Carvalho.

« S'il y a des spéculations autour de lui, cela signifie qu'il fait quelque chose de bien »