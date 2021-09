Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace colossale prend forme dans ce dossier à 0€ !

Publié le 19 septembre 2021 à 7h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec le Milan AC, Franck Kessié devrait quitter son club dans les prochains mois. Le PSG, mais aussi la Juventus surveilleraient sa situation.

Ancien directeur sportif du Milan AC, Leonardo apprécie scruter le marché italien, à la recherche d’opportunité. Lors du dernier mercato estival, le dirigeant du PSG avait flairé le bon coup Gianluigi Donnarumma et a réussi à le convaincre. Le Brésilien pourrait rééditer son exploit en s’attachant les services de Franck Kessié, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le Milan AC et qui a de grandes chances de quitter la formation italienne. « Les demandes de son entourage sont hors de portée pour les dirigeants de l'AC Milan. Il n'y a pas de nouvelles rencontres à l'horizon, les sentiments sont négatifs » a confié le journaliste de Telelombardia Mickael Cuomo.

La Juventus sous le charme de Kessié