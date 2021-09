Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les coulisses du départ de Christophe Galtier révélées !

Publié le 19 septembre 2021 à 6h30 par T.M.

Au terme d’un grand feuilleton et de nombreux rebondissements, Christophe Galtier a fini par quitter le LOSC pour l’OGC Nice. Un dossier sur lequel est revenu Julien Fournier.

La saison dernière, Christophe Galtier a réussi à amener le LOSC sur le toit de la Ligue 1, remportant le titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG. Un exploit énorme pour l’entraîneur natif de Marseille, qui n’a toutefois pas voulu continuer avec les Dogues. Très rapidement, Galtier a fait part de son intention de relever un nouveau défi et si plusieurs pistes étaient annoncées, c’est l’OGC Nice qui a rapidement fait figure de favori pour accueillir l’entraîneur de 55 ans. Et si aujourd’hui Christophe Galtier est bien sur le banc des Aiglons, cela aura été très long à se concrétiser, notamment à cause d’Olivier Létang, qui a longtemps refusé de lâcher son entraîneur.

« On avait un deal avec Christophe »