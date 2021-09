Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison d’insister avec Kylian Mbappé ?

Publié le 19 septembre 2021 à 8h00 par A.C.

La fin du contrat de Kylian Mbappé approche à grands pas et les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent toujours croire en une prolongation de dernière minute. Ont-ils raison selon vous ? C’est notre sondage du jour !

C’est devenu une véritable obsession. Lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait pu récupérer près de 180M€ du transfert de Kylian Mbappé, avec le Real Madrid qui a poussé au cours des derniers jours du mois d’aout. Le PSG a toutefois été inflexible. Même avec Mbappé qui ne souhaite pas prolonger son contrat, on a souhaité le garder coute que coute, quitte à le perdre dans moins d’un an sans encaisser le moindre sou. Une stratégie très critiquée, mais assumée par les propriétaires du PSG, qui semblent espérer pouvoir changer d’idée à Kylian Mbappé et donc lui faire signer un nouveau contrat d’ici le 1er janvier prochain. Oui, car à partir de cette date, Mbappé pourra négocier librement avec le club de son choix... et le Real Madrid ne sait !

Un énorme coup de poker