Mercato - Barcelone : Avenir, effectif... Ronald Koeman lâche ses vérités sur sa situation !

Publié le 19 septembre 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est actuellement le sujet de nombreuses critiques au FC Barcelone, Ronald Koeman a fait un point sur sa situant en pointant du doigt les jugements négatifs dont il fait l’objet.

Le moins que l’on puisse dire est que Ronald Koeman ne vit pas une période simple sur le banc du FC Barcelone. Et pour cause, après une passe d’arme avec son président Joan Laporta dans les médias, l’entraîneur du club catalan est maintenant vivement critiqué du doigt et voit son avenir être de nouveau remis en question, malgré son contrat expirant en fin de saison. C’est précisément la lourde défaite 3-0 au Camp Nou contre le Bayern Munich en Ligue des champions qui a mis le feu aux poudres. En effet, plus que le score, c’est le visage amorphe de l’équipe barcelonaise ainsi que son manque de caractère et de réaction qui inquiète de nombreux observateurs. Les craintes ont également gagné la direction du FC Barcelone dans la mesure où une réunion de crise a eu lieu après le coup de sifflet final de la rencontre.

« Je n’ai aucune peur concernant mon avenir »