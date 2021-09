Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point au point de Ronald Koeman sur son avenir !

Publié le 19 septembre 2021 à 13h45 par T.M.

Suite à la défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, les rumeurs vont bon train concernant l’avenir de Ronald Koeman. Ce dimanche, le Néerlandais a fait le point.

Cet été, Ronald Koeman a été confirmé à son poste d’entraîneur du FC Barcelone. Reparti pour une deuxième saison sur le banc blaugrana, le Néerlandais pourrait toutefois ne pas s’éterniser en Catalogne. En effet, après la défaite contre le Bayern Munich, l’avenir de Koeman a été remis en question. Aujourd’hui, l’incertitude est totale concernant le sort de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui aurait reçu un ultimatum, ayant 3 matchs pour redresser la barre.

« Je n’ai aucune peur concernant mon avenir »