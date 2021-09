Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le torchon brûle entre Koeman et Laporta !

Publié le 19 septembre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que les doutes au sujet de Ronald Koeman étaient déjà grands, la défaite en Ligue des champions cette semaine du FC Barcelone n’aurait fait qu’aggraver les

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a un peu plus d’un an, Ronald Koeman avait été nommé par Josep Maria Bartomeu. Ainsi, à sa élection à la présidence du club catalan en mars dernier, Joan Laporta a voulu changer certaines choses pour redonner au Barça son lustre d’antan, et c’est pourquoi il a songé à remplacer Ronald Koeman. Seulement voilà, faute de remplaçant possible et à cause d’une indemnité de licenciement trop élevée, le patron du FC Barcelone a du revoir ses plans et ainsi conserver le Néerlandais pour sa deuxième année de contrat en Catalogne.

Joan Laporta a toujours eu des doutes au sujet de Ronald Koeman