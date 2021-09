Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire pour l'avenir de Philippe Coutinho !

Publié le 19 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

L’été prochain, Philippe Coutinho abordera un moment important de sa carrière. Le Brésilien sera à un an de la fin de son bail avec le FC Barcelone et son avenir devrait être dicté par ses performances. Explications.

L’histoire entre Philippe Coutinho et le FC Barcelone ne s’est pas déroulée comme prévue jusqu'à présent. Le milieu offensif brésilien, arrivé en Catalogne avec le statut de joueur le plus cher de l'histoire du Barça, n’a jamais réussi à justifier le prix de son transfert. Prêté au Bayern Munich lors de la saison 2019/2020, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas vraiment convaincu non plus. De retour de blessure, Coutinho va désormais devoir se refaire une place à Barcelone, sans quoi son avenir devrait s'écrire loin du Camp Nou...

Une prolongation ou un départ l’été prochain