Mercato - Barcelone : Coutinho totalement relancé par Koeman ?

Publié le 19 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

Peu utilisé la saison dernière, Philippe Coutinho pourrait revenir sur le devant de la scène au FC Barcelone.

Pour certains, il est tout simplement le plus gros flop, de l’histoire du FC Barcelone. Il faut dire que Philippe Coutinho a couté cher, très cher, mais n’a jamais véritablement su répondre aux attentes placées en lui. Parti en prêt puis revenu, le Brésilien pourrait finalement profiter du vide laissé par le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Face à son ancien club du Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3), il a d’ailleurs disputé ses premières minutes de la saison et pourrait faire bientôt une nouvelle apparition.

Coutinho titulaire ce lundi ?