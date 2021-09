Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La vérité de cette piste estivale de Leonardo !

Publié le 19 septembre 2021 à 0h45 par A.C.

Joaquin Correa s’est exprimé au sujet de l’été agité qu’il a vécu, lui qui était suivi de près par le Paris Saint-Germain et plusieurs clubs de Premier League... mais qui a finalement décidé de rejoindre l’Inter.

Si Lionel Messi est arrivé cet été et que Kylian Mbappé souhaite réussir sa reconversion, le Paris Saint-Germain se retrouve avec un seul véritable numéro 9 cette saison : Mauro Icardi. Prêté par Everton la saison dernière, Moise Kean a semblé proche d’un retour, mais a finalement retrouvé son club formateur de la Juventus. Ainsi, Leonardo a décidé d’activer la piste menant à Joaquin Correa, déterminé à quitter la Lazio après une nouvelle qualification manquée en Ligue des Champions. La presse italienne a parlé de plusieurs approches de la part du PSG, mais le buteur de 27 ans a finalement signé en faveur de l’Inter, où il a retrouvé Simone Inzaghi.

« Je ne voulais plus entendre parler des autres clubs et je ne me serais pas imaginé pour un autre club que l’Inter, cette saison »