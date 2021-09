Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola avait d'autres plans pour Gianluigi Donnarumma !

Publié le 18 septembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Libre après son départ du Milan AC, Gianluigi Donnarumma a pris la direction du PSG. Mais son agent avait essayé de l'envoyer au FC Barcelone, mais aussi à la Juventus selon la presse italienne.

Le PSG ne manque pas de gardiens de but. Pourtant, Leonardo a décidé de passer à l’action dans un dossier inattendu. Ancien directeur sportif du Milan AC, le Brésilien n’a pas souhaité passer cette occasion et a décidé de s’attacher gratuitement les services de Gianluigi Donnarumma. Elu meilleur joueur du dernier Euro, le portier n’est pas parvenu à prolonger son contrat avec le Milan AC et a été remplacé par Mike Maignan. Donnarumma a pris la décision de rejoindre le PSG, et ce malgré la présence de Keylor Navas. Le gardien italien a fait ses débuts samedi dernier face à Clermont. Après cette rencontre, il avait confirmé qu’il avait tourné la page Milan AC et a évoqué sa fierté de porter le maillot du PSG : « C’est un match qu’on a bien préparé, c’est un excellent résultat. Je remercie les supporters du Paris Saint-Germain pour l’accueil. Je suis conscient d’être dans un grand club, dans une grande équipe. Tout va bien. (…) Milan, c’est du passé, je suis très content d’être au PSG, mes coéquipiers m’ont très bien accueilli et j’espère gagner beaucoup de matchs et de titres avec cette équipe du Paris Saint-Germain ». Pourtant, à en croire la presse italienne, son agent aurait sondé plusieurs équipes européennes avant qu’il rejoigne le championnat français.

La Juventus et le Barça sondés avant le PSG ?