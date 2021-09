Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça obligé de repasser à la caisse pour Coutinho ?

Publié le 9 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Le FC Barcelone continue à traîner quelques boulets financiers au sein du club. Parmi eux Philippe Coutinho, dont le paiement n'est peut être pas fini...

Le FC Barcelone a tenté cet été de rester raisonnable financièrement. Le club a en tout dépensé 9M€ pour … Emerson Royal un joueur reparti deux mois après. Sinon Memphis Depay, Sergio Agüero ou Eric Garcia sont tous les trois arrivés libres au club. Délesté des salaires gargantuesques de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le Barça semblait enfin prêt à se refaire une santé économique. Mais le club n’a pas fini de payer ses dettes

Coutinho va coûter 20M€ de plus à Barcelone