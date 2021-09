Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid a tenté un énorme coup avec... Ansu Fati !

Publié le 19 septembre 2021 à 0h30 par D.M.

Avant qu'il ne rejoigne le FC Barcelone en 2012, Ansu Fati figurait dans les petits papiers du grand rival, le Real Madrid.

Ansu Fati est un enfant du FC Barcelone. L’international espagnol est arrivé au sein de la formation blaugrana en 2012, alors qu’il n’était âgé que de neuf ans. Au FC Barcelone, l’attaquant a gravi les échelons jusqu’à devenir l’un des éléments les plus prometteurs de l’équipe. Actuellement blessé, Ansu Fati pourrait faire prochainement son grand retour sur les pelouses de Liga et tenter de faire briller le FC Barcelone cette saison. Mais comme indiqué par la presse espagnole, le joueur aurait pu ne jamais rejoindre l'équipe catalane et était proche de rejoindre un autre club espagnol.

Le Real Madrid avait tenté de recruter Fati