Mercato - Barcelone : Memphis Depay s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 19 septembre 2021 à 7h00 par D.M.

Recruté lors du dernier mercato estival par le FC Barcelone sur les conseils de Ronald Koeman, Memphis Depay s'est confié sur ses premiers mois en Catalogne.

Malgré d’énormes difficultés financières, le FC Barcelone a réussi à se renforcer en recrutant des joueurs libres. Le club catalan est notamment parvenu à s’offrir Memphis Depay, auteur de 20 buts la saison dernière en Ligue 1 et qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec l’OL. Un joueur que Ronald Koeman connait bien pour l’avoir côtoyé en sélection néerlandaise. Buteur à deux reprises en Liga, Depay réalise des prestations prometteuses et se sent pleinement intégré a sein du FC Barcelone.

« C'est un honneur de jouer pour le FC Barcelone »