Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de l'OM serait bouclée !

Publié le 19 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Bien que Frank McCourt ait régulièrement démenti les rumeurs concernant la vente de l'OM, Thibaud Vézirian assure pourtant que tout est bouclé.

« Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut ». En juillet dernier, dans les colonnes de L'Equipe , Frank McCourt se montrer très claire au sujet de la vente de l'OM. L'homme d'affaires américain n'en est pas à son premier démenti, mais cela ne suffit pas à calmer les rumeurs. C'est ainsi que Thibaud Vézirian, journaliste qui avait assurait en début d'année que l'OM avait été vendu à la holding d'Al Walid bin Talal, en rajoute une couche et confirme ses informations.

Pour Vézirian, tout est bouclé