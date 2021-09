Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de Varane sur son choix !

Publié le 19 septembre 2021 à 4h00 par A.M.

Après 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane a finalement quitté le club merengue pour rejoindre Manchester United. Un choix qu'il a tenu à justifier.

Arrivé au Real Madrid en 2010, Raphaël Varane s'est construit un palmarès très impressionnant. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du monde des clubs et triple Champion d'Espagne, le défenseur français, également devenu champion du monde, avait visiblement besoin de se lancer dans un nouveau défi. C'est la raison pour laquelle il a décidé de rejoindre Manchester United cet été. Un choix que Raphaël Varane justifie.

«C'est un nouveau défi pour moi»