Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli est prêt à claquer la porte !

Publié le 19 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par Jorge Sampaoli malgré sa récente prolongation de contrat avec l’OM, Jordan Amavi commence à perdre patience et pourrait envisager un départ cet hiver.

Tout comme Florian Thauvin et Valère Germain, Jordan Amavi semblait se diriger vers un départ libre de l’OM en fin de contrat en juin dernier. Finalement, l’arrière-gauche a été prolongé à la dernière minute, et il pensait donc fort logiquement conserver sa place de titulaire indiscutable depuis le début de l’ère McCourt. Mais Amavi n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu depuis le début de la saison, ce qui complique les choses pour son avenir à l’OM.

Amavi prêt à partir cet hiver

L’Equipe a en effet révélé dans ses colonnes de samedi que l’ancien défenseur de l’OGC Nice ne dissimulerait plus son agacement en interne face à cette situation, et notamment à l’entraînement. Amavi n’accepte pas l’idée d’être totalement laissé sur la touche par Jorge Sampaoli, et pourrait donc réclamer un bon de sortie à l’OM dès le prochain mercato de janvier.