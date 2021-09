Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros aveu de Wijnaldum sur l'arrivée de Messi !

Publié le 19 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum ne cache pas sa joie d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réussi à enrôler Lionel Messi dont le contrat n'a pas pu être prolongé au FC Barcelone. Un énorme coup qui enchante les joueurs du club de la capitale, à commencer par Georginio Wijnaldum. Et pour cause, l'international néerlandais était tout proche de rejoindre le Barça cet été avant d'opter pour le PSG, avant que Lionel Messi ne l'imite. Par conséquent, l'ancien joueur de Liverpool ne cache pas sa joie.

Wijnaldum s'enflamme pour Messi