Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met les choses au clair pour Coutinho !

Publié le 10 septembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Alors que le Barça pourrait payer 20M€ supplémentaires si Philippe Coutinho dépasse les 100 matchs joués, Mateu Alemany, le directeur général du club catalan, a calmé les esprits.

Les grandes années du FC Barcelone semblent bien lointaines, les folies sur le mercato encore plus… Depuis l’été 2019 et l’achat d’Antoine Griezmann pour 120M€, le Barça ne peut plus se permettre de dépenser à tout va. La cause ? Une dette qui dépasse le milliard d’euros. Cet été, Joan Laporta a donc tenté de dégraisser massivement en se séparant des joueurs aux gros salaires. Philippe Coutinho en faisait partie mais le Brésilien n’a pas trouvé de porte de sortie. Un cas spécial qui pourrait coûter cher au club catalan…

« Je ne parlerai pas de contrats spécifiques »