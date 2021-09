Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande nouvelle tombe pour l'avenir d'Ansu Fati !

Publié le 19 septembre 2021 à 10h00 par La rédaction

La prolongation d’Ansu Fati est une priorité pour les dirigeants du FC Barcelone. Et la présence de 2 clauses dans son contrat pourraient faciliter l’opération.

Son retour est très attendu par tous les supporters du FC Barcelone et il ne devrait plus tarder désormais. Ansu Fati, éloigné des terrains depuis de nombreux mois, est presque attendu comme le messie tellement Ronald Koeman se retrouve dépourvu sur le front de l’attaque. Avec les blessures d’Ousmane Dembele et de Martin Braithwaite, le technicien néerlandais n’a plus beaucoup de solutions. Cela tombe bien, Ansu Fati va signer son retour sur les terrains et le Barça compte bien profiter de sa pépite un long moment…

Une clause comprenant un droit unilatéral de prolongation