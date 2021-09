Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur le transfert avorté de Kylian Mbappé !

Publié le 19 septembre 2021 à 9h15 par T.M.

Etant donné que Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG cet été, le club de Bondy a dû faire une croix sur un petit pactole. Pas de quoi déranger au sein de la ville d’origine du prodige du PSG.

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est donc toujours un joueur du PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, le Français pourrait donc aller jusqu’au terme de son engagement avec le club de la capitale avant de partir libre pourquoi pas vers le Real Madrid. Pour les Merengue, cela serait alors une excellente affaire financière étant donné que Florentino Pérez s’offrirait celui qu’on annonce comme le futur meilleur joueur du monde sans débourser la moindre indemnité de transfert. En revanche, pour d’autres, l’affaire ne sera pas si bonne comme cela à l’instar du PSG, mais aussi de Bondy.

« Il ne va pas calibrer sa carrière sur ce que va toucher Bondy »