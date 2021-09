Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le temps de Ronald Koeman est compté !

Publié le 19 septembre 2021 à 8h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ronald Koeman semble plus en danger que jamais au FC Barcelone.

Il devait être celui capable de mener le FC Barcelone vers un nouveau cycle, mais Ronald Koeman semble plutôt suivre le chemin de son prédécesseur, Quique Sétien. L’entraineur barcelonais est très critique cette saison et semble également devoir composer avec des tensions internes, surtout avec le président Joan Laporta. La presse catalane a d’ailleurs annoncé qu’un ultimatum aurait été posé à Koeman par sa direction : soit il redresse la barre lors des prochains matchs, en Liga comme en Ligue des Champions, soit il sera débarqué avant même la fin de la saison.

Koeman débarqué avant la fin de l’année ?