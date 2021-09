Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay vole au secours de Koeman !

Publié le 18 septembre 2021 à 21h00 par A.C.

Memphis Depay s’est exprimé au sujet de la situation de son entraineur Ronald Koeman, annoncé en instance de départ du côté du FC Barcelone.

Il ne fait pas bon d’être entraineur du FC Barcelone, en ce moment. Quique Sétien n’a en effet pas duré longtemps et la même chose pourrait arriver à Ronald Koeman. Voilà un peu plus d’un an que le Néerlandais est arrivé au Barça et jamais il n’a semblé aussi proche d’un possible départ. La presse catalane assure que Joan Laporta souhaiterait se débarrasser de lui, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022. Des successeurs sont déjà annoncés, comme l’éternel Xavi, mais également Jordi Cruyff, qui fait actuellement partie de l’organigramme de Laporta au Barça.

« Je travaille très bien avec Koeman et toute l'équipe le respecte car c'est une figure historique »