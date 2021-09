Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a bien essuyé un refus pour la succession de Koeman !

Publié le 19 septembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que Ronald Koeman fait l’objet de nombreuses critiques, Joan Laporta aurait bel et bien tenté de le remplacer par Jordi Cruyff.

Les doutes étaient déjà grands autour de Ronald Koeman, mais la lourde défaite 3-0 au Camp Nou contre le Bayern Munich cette semaine en Ligue des champions n’a fait qu’aggraver les choses. En conséquence, Joan Laporta se serait posé la question d’un remplacement de l’entraîneur néerlandais sur le banc du FC Barcelone. Dans cette optique, il a été avancé dans la presse que Jordi Cruyff a été sondé. Cependant, le fils de Johan Cruyff actuellement présent dans le board barcelonais aurait bien décliné l’idée.

Jordi Cruyff a répondu un non catégorique