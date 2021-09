Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a pris une décision radicale pour cette pépite !

Publié le 19 septembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Malgré la concurrence à son poste, le jeune Miguel Gutierrez est resté au Real Madrid cet été. La Casa Blanca a d'ailleurs refusé que le latéral gauche de 20 ans soit prêté.

Au Real Madrid comme dans tous les grands clubs européens, la concurrence fait rage. Et encore plus au poste de latéral gauche au sein de l'effectif madrilène. Pas moins de 4 joueurs peuvent évoluer dans cette position : Ferland Mendy, David Alaba, Marcelo et Miguel Gutierrez. Et profitant des blessures de certains ou des méformes des autres, le dernier cité commence à se faire sa place. Cela tombe bien, le Real Madrid n'a pas souhaité s’en séparer.

Une volonté commune de continuer ensemble