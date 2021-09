Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Manchester United… Raphaël Varane lâche ses vérités !

Publié le 19 septembre 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a rejoint Manchester United cet été, Raphaël Varane est revenu sur les raisons qui l’ont conduit à prendre la décision de quitter le Real Madrid.

Dix ans, de 2011 à 2021. C’est le temps qu’a passé Raphaël Varane au Real Madrid. Pendant cette longue période, l’international français a tout gagné avec le club de la capitale espagnole, notamment quatre Ligues des champions. Ainsi, alors que les Merengue sont en train d’ouvrir un nouveau cycle, l’ancien joueur du RC Lens a eu envie de relever un nouveau challenge. Finalement, avec un sentiment du devoir accompli et terminé avec le Real Madrid, Raphaël Varane avait envie de relever un nouveau défi. Et c’est dans cette optique qu’il a choisi de prendre la direction de la Premier League.

Raphaël Varane déjà comme un poisson dans l’eau à Manchester United