Mercato - PSG : Le Barça à l’origine d’un coup de tonnerre pour Pogba ?

Publié le 19 septembre 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que Paul Pogba sera libre à l’issue de la saison, le FC Barcelone serait disposé à tenter sa chance avec le milieu de terrain français.

Ce vendredi, Mino Raiola a laissé planer le doute concernant l’avenir de Paul Pogba. « Paul Pogba est en fin de contrat en juin, donc nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons ce qui se passe », a déclaré l’agent du Français. Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, Paul Pogba pourrait ainsi prolonger à Manchester United, même si rien n’est encore acté dans ce dossier. Et pour cause, le champion du monde tricolore dispose de nombreuses pistes pour son avenir. Le PSG et le Real Madrid sont notamment sur les rangs pour l’accueillir librement à l’été 2022, mais le FC Barcelone aurait également l’intention de se positionner.

Le FC Barcelone prêt à tenter sa chance pour Pogba