Mercato - PSG : Ces révélations sur l’intégration de Neymar à Paris !

Publié le 19 septembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au PSG en 2017, Neymar aurait directement été épaulé par Marquinhos dans son adaptation à la vie parisienne.

Si le PSG a recruté Lionel Messi dans le cadre d’un transfert libre cet été, il ne faut pas oublier la première pierre fondatrice, à l’origine du trio offensif de rêve dont dispose le club parisien cet été. En effet, il y a maintenant un peu plus de quatre ans, l’écurie francilienne s’attachait les services de Neymar en déboursant les 222 M€ de sa clause libératoire au FC Barcelone. Et visiblement, l’attaquant désormais âgé de 29 ans aurait directement pu compter sur Marquinhos à son arrivé à Paris pour l’aider à s’adapter.

Marquinhos, le prof particulier de Neymar