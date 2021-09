Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare déjà un coup XXL pour 2022 !

Publié le 19 septembre 2021 à 9h30 par B.C.

Après un mercato difficile, le FC Barcelone espère se rattraper en 2022, et Joan Laporta aurait déjà identifié l’une de ses priorités.

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone a souffert lors du dernier mercato estival. S’il est parvenu à se renforcer en misant sur des joueurs libres de tout contrat, à l’instar de Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, Joan Laporta a néanmoins dû se résoudre à voir partir Lionel Messi, qui a rejoint le PSG. Antoine Griezmann a également plié bagage, et c’est Luuk de Jong qui a été choisi pour le remplacer. Cependant, le président du FC Barcelone avait d’autres plans pour renforcer le secteur offensif du club culé, puisqu’une offensive de dernière minute a été lancée pour Dani Olmo, estimé à 70M€ par Leipzig. Un dossier trop complexe compte tenu de l’état des caisses blaugrana, mais cette piste serait plus que jamais d’actualité.

Le Barça ne lâche pas Olmo