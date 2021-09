Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Koeman d’ores et déjà scellé ?

Publié le 18 septembre 2021 à 22h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ronald Koeman est plus critiqué que jamais au FC Barcelone et semble être poussé vers la sortie par Joan Laporta.

Décidément, être entraineur du FC Barcelone semble devenu une véritable malédiction. Depuis le départ d’Ernesto Valverde, ce poste semble devenu des plus instables puisqu'après la parenthèse Quique Sétien, c’est Ronald Koeman qui est annoncé en instance de départ. Les relations entre le Néerlandais et son président Joan Laporta seraient au plus mal et Deportes Cuatro a récemment annoncé qu’il ne peut actuellement compter sur aucun soutien au sein du Barça. Ses dirigeants se seraient d’ailleurs déjà mis à la recherche d’un remplaçant, avec le fantôme de Xavi qui a recommencé à planer sur le Camp Nou...

Koeman sera débarqué par le Barça