Real Madrid - Malaise : Ancelotti envoie un message clair sur Eden Hazard !

Publié le 19 septembre 2021 à 10h30 par H.G.

Alors qu’Eden Hazard peine encore à montrer son meilleur visage au Real Madrid, Carlo Ancelotti n’a pas manqué de lui afficher tout son soutien publiquement.

Arrivé il y a maintenant deux ans au Real Madrid, Eden Hazard n’a toujours pas convaincu les observateurs du club de la capitale espagnole. En effet, ses deux premières saisons ont été marquées par une alternance entre blessures et performances décevantes. Quant à ce début de troisième saison chez les Merengue, l’international belge n’arrive toujours pas à montrer son meilleur visage. De quoi perdre la confiance de Carlo Ancelotti ? Absolument pas, l’entraîneur du Real Madrid ayant affirmé tout son soutien à Eden Hazard en dépit du fait qu’il ne soit pas en mesure d’évoluer à son meilleur niveau actuellement.

« Nous sommes tous convaincus qu'il va retrouver sa meilleure