Real Madrid - Polémique : La mise au point de Benzema sur Vinicius Jr !

Publié le 15 septembre 2021 à 0h30 par A.D.

Capté par les caméras lors de la confrontation face au Borussia Mönchengladbach la saison dernière, Karim Benzema a eu des mots durs à l'encontre de Vinicius Junior lors d'un échange avec Ferland Mendy. Alors qu'une polémique a éclatée, le buteur du Real Madrid a mis une nouvelle fois les choses au clair ce mardi.

Alors que le Real Madrid jouait contre le Borussia Mönchengladbach la saison dernière, Karim Benzema a adressé un violent tacle à Vinicius Junior à la mi-temps. Des propos qui ont été filmés par les caméras qui diffusaient le match. « Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous » , avait-il lancé à Ferland Mendy. Sachant qu'une polémique a éclaté, Vinicius Jr a fait clairement savoir que cet épisode était derrière lui aujourd'hui. « Jouer avec Karim est incroyable. J'ai toujours été un grand fan de Karim depuis que je suis enfant. C'est un plaisir de jouer à vos côtés. Il m'aide toujours. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. J'aime vraiment jouer avec lui. Il me parle toujours sur le terrain et en dehors. Cela m'a aidé, même quand on ne savait pas si j'allais réussir. Sur le terrain, on parle beaucoup. Avant le match, il m'a dit que j'allais l'aider à marquer un but et je l'ai fait avec le penalty qu'ils m'ont donné. Alors quand ils me l'ont fait, je l'ai regardé. Il savait que cela le marquerait » , a confié Vinicius Jr lors d'un entretien accordé à AS .

«Vini est un jeune joueur, mais il a déjà de l'expérience et nous aide beaucoup»