Real Madrid - Malaise : Eden Hazard a envoyé un gros message en coulisses !

Publié le 11 septembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’il entame sa troisième saison au Real Madrid, Eden Hazard serait déterminé à l’idée de montrer ses capacités au sein du club de la capitale espagnole.

Arrivé au Real Madrid en 2019, Eden Hazard n’a pas encore réussi à s’imposer au sein du club madrilène. En effet, au cours de ses deux premières saisons en Espagne, l’ancien joueur de Chelsea a alterné entre performances décevantes et passages à l’infirmerie. De ce fait, il a parfois été annoncé que l’international belge était poussé vers la sortie. Mais Eden Hazard est bel et bien toujours là, et il compterait bien montrer ses capacités cette saison.

Eden Hazard est convaincu qu’il peut inverser la situation