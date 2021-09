Real Madrid - Clash : Perez, Super League... Ancelotti répond sèchement à l'UEFA !

Foot - Real Madrid

Publié le 11 septembre 2021 à 22h00 par D.M.

Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a réagi aux propos d'Aleksander Ceferin. Le président de l'UEFA n'avait pas hésité à s'en prendre notamment à Florentino Perez, principal artisan de la Super League.

Le projet de Super League initié par douze clubs européens a tourné au pétard mouillé. Censée concurrencer la Ligue des champions, cette compétition ne verra pas le jour dans un avenir proche. Et pour cause, de nombreuses équipes ont tourné le dos à ce projet. A ce jour, seul le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ne se sont pas retirés de ce projet. Dans un entretien accordé à Der Spiegel , Aleksander Ceferin n’a pas épargné les dirigeants de ces trois clubs : « C'est très drôle qu'ils veuillent créer une nouvelle compétition et en même temps qu'ils veuillent jouer la Ligue des champions cette saison. Ces trois clubs ont simplement des dirigeants incompétents. Ces gars Florentino Perez, Joan Laporta et Andrea Agnelli ont essayé de tuer le football ».

Ancelotti monte au créneau pour Perez