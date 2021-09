Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Enorme coup dur pour Gareth Bale !

Publié le 13 septembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors qu’il vient de rechuter, Gareth Bale devrait être absent un long moment en raison d’une blessure aux ischios-jambiers.

De retour au Real Madrid après un prêt pas vraiment concluant du côté de Tottenham, Gareth Bale avait la ferme intention de retrouver son vrai niveau et de s’installer durablement au sein du onze de Carlo Ancelotti. La Gallois a même débuté les 3 premiers matchs de Liga et marqué un but. Toutefois, une nouvelle blessure vient le couper dans son élan.

Une longue absence à prévoir