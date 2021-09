Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 19 septembre 2021 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il a rejoint Manchester United cet été, Raphaël Varane explique que son envie de quitter le Real Madrid avait pour origine une volonté de relever un nouveau challenge.

Après dix ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane a pris la décision de quitter le club de la capitale espagnole cet été avec lequel il a tout gagné. Ainsi, à un an du terme de son contrat chez les Merengue , l’international français s’est envoyé direction la Premier League en rejoignant Manchester United. Et quelques semaines après avoir déménagé, Raphaël Varane est revenu sur son transfert en expliquant qu’il avait un réel besoin de relever un nouveau challenge, preuve qu’il avait un peu fait le tour au Real Madrid.

« Besoin d’avoir un nouveau challenge »