Mercato - OM : Tout s’explique pour cet échec estival à 17M€ !

Publié le 19 septembre 2021 à 11h30 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria a été mis en échec sur un dossier à 17M€. Intéressé par la venue de Seko Fofana à l’OM, l’Espagnol a été recalé par le joueur du RC Lens. Et pour cause…

Malgré un recrutement XXL opéré à l’OM cet été, Pablo Longoria n’a pas connu que des réussites. En effet, le président olympien a également essuyé certains refus, à commencer par celui de Seko Fofana. Arrivé à l’été 2020 au RC Lens, l’ancien de l’Udinese avait tapé dans l’oeil de Longoria. Selon L’Equipe , l’Espagnol aurait même été jusqu’à proposé 17M€ pour recruter le joueur de Franck Haise. Toutefois, aujourd’hui, Fofana est toujours au RC Lens, où il porte fièrement le brassard de capitaine. Heureux du côté de Bollaert, l’Ivoirien n’a pas souhaité faire ses valises, préférant rester dans un environnement où il est pleinement épanoui.

« J'aime relever les défis impossibles, je ne le regrette pas »