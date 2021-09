Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme décision de Kimpembe après l’arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 19 septembre 2021 à 12h45 par T.M.

Cet été, le PSG a notamment frappé fort avec l’arrivée de Sergio Ramos. Alors que l’Espagnol vient renforcer la concurrence en défense centrale, Presnel Kimpembe aurait agi en conséquence face à cela.

Les recrues stars se sont multipliées au PSG cet été. Et Leonardo a notamment profité des bonnes affaires au Real Madrid en récupérant Sergio Ramos librement. N’ayant pas réussi à se mettre d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger, l’Espagnol pouvait donc choisir son futur club. Et c’est ainsi le PSG qui a raflé la mise. Pouvant déjà compter sur Marquinhos et Presnel Kimpembe, le club de la capitale s’est renforcé défensivement et forcément, la concurrence sera rude pour une place de titulaire. Si le Brésilien semble indiscutable, cela pourrait être la guerre entre le Français et Ramos. Et Kimpembe l’aurait bien compris.

Kimpembe n’est pas à 100%, mais…